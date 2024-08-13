"الأولى منذ مايو".. المقاومة تطلق صاروخين "إم 90" باتجاه تل أبيب

وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90"؛ ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتهجير المتعمد بحق الفلسطينيين.

وأشارت لقناة 13 العبرية، إلى سماع أصوات انفجارات في تل أبيب، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى احتمالية إطلاق صاروخين من غزة.

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام، إن الصاروخين انطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى دون تفعيل صفارات الإنذار، مشيرا إلى أنه تم رصد قذيفة أخرى أطلقت من غزة ولم تتجاوز إلى الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، أن القذائف أطلقت من منطقة بني سهيلا في خان يونس على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98 بجيش الاحتلال، منوّهة إلى أن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ مايو الماضي.