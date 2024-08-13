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الخارجية السعودية تدين الاقتحام "السافر" للمسجد الأقصى من قبل وزراء إسرائيليين

05:46 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

وزارة الخارجية السعودية

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(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بـ "أشد العبارات" الاقتحامات المتكررة من مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

ووصفت الخارجية السعودية اقتحام وزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى بـ "السافر".

وأكدت الخارجية السعودية في بيانها على أهمية احترام المقدسات الدينية، محذرة من استمرار انتهاك القانون الدولي والوضع التاريخي لمدينة القدس.

وفي وقت سابق اليوم اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف، باحات المسجد الأقصى رفقة مئات المستوطنين.

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