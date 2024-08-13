هآرتس: رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد حربًا عالمية

بي بي سي

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالًا لروجيل ألفر، في صفحة الرأي بعنوان "نتنياهو يريد حربًا عالمية"، ويقول الكاتب إن "رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو يشكل تهديدًا للأمن العالمي".

وأضاف الكاتب، أنه في خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الشهر الماضي، أوضح أنه ينظر إلى إسرائيل باعتبارها في طليعة الدول في الحرب التي يشنها الغرب ضد الإسلام المتطرف العالمي، أو كما عبر عن ذلك، الصدام بين البربرية والحضارة".

وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو أوضح للأمريكيين "أنه يحميهم، وأنه يخوض حربهم نيابة عنهم"، وكان واضحًا من تصريحاته أن" الولايات المتحدة ينبغي لها أن تشكر له جهوده، وليس العكس".

ويرى الكاتب أنه بالنسبة لنتنياهو، فإن المساعدات الضخمة التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة "تخدم مصلحة أمريكية وجودية، وكلما زادت الولايات المتحدة من هذه المساعدات، كان ذلك أفضل لخدمة مصالحها. وما يصب في مصلحة أمريكا، وفق لنتنياهو، هو الحرب العالمية".

وقال روجيل ألفر،إن نتنياهو يقدم نفسه باعتباره "زعيمًا ولاعبًا مهمًا في العالم الحر".

واستذكر الكاتب مقابلة نتنياهو مع مجلة "تايم" الأسبوع الماضي، التي أكد فيها "أن هجوم 7 أكتوبر الماضي، كان بمثابة بيرل هاربر بالنسبة له، وأن ما قام به والرؤية التي قدمها في الكونجرس توضح أنه، مثل الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت من قبله، لديه واجب استراتيجي وأخلاقي لبدء حرب عالمية".