مكتب نتنياهو: لا صحة لما يتم تداوله من إضافة شروط جديدة لاتفاق الأسرى

(وكالات)

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بشأن صفقة تبادل الأسرى، قائلًا إن الادعاء بأن رئيس الوزراء أضاف مطالب جديدة إلى مخطط 27 مايو هو "ادعاء كاذب".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وثائق مسربة قولها، إن نتنياهو أضاف مطالب جديدة إلى المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الصحيفة، إن شروط نتنياهو تثير قلق المفاوضين خشية تعسر المفاوضات.