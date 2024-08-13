البرلمان الليبي يصوت على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة

وكالات

صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إنه تم اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص، وعُلقت الجلسة إلى الإثنين القادم.



بدوره قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: "نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب".

وأضاف عقيلة صالح، أن توزيع الثروة بين الأقاليم حل للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك القائمة، لافتًا أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي والحكومة المنتهية ولايتها، أصبحت من الماضي، بانتهاء المدد المحددة لها، كما أنه يجب إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية.



ولفت إلى أن"العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها بعد انتخابات مجلس النواب".

وتابع: "تنازلنا من أجل اتفاق يرضي الجميع ولكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع كما هو عليه، وحكومة الوحدة فشلت في أداء مهامها وعجزت عن تنظيم الانتخابات، وسعينا بصدق وإخلاص لإخراج الدولة إلى مرحلة الاستقرار".