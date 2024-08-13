البيت الأبيض: علاقاتنا مع الهند واحدة من أهم العلاقات في العالم

(وكالات)

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبر علاقات الولايات المتحدة مع الهند واحدة من أهم العلاقات في العالم، مؤكدة أن البلدين يعملان معًا بصورة وثيقة من أجل تحقيق الأولويات الحيوية لهما.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض - في تصريح صحفي اليوم - إن الولايات المتحدة ترغب في توسيع نطاق شراكتها المهمة مع الهند، والمضي قدما إلى الأمام؛ بما يعود بالفائدة على الشعب الأمريكي.

وأضافت، كارين، أن واشنطن ترغب في أن تكون منطقة "الإندو باسيفيك والعالم أجمع، أكثر أمنا وازدهارا"، مؤكدة على استمرار تركيز الجهود الأمريكية لتحقيق ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد أقامت شراكة دبلوماسية مع الهند وأستراليا واليابان من خلال التحالف الأمني الرباعي المسمى بتحالف "كواد"، الذي أعرب عن التزامه بالعمل لكي تكون منطقة الإندو باسيفيك منطقة مفتوحة ومستقرة ومزدهرة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد شارك مع نظرائه: الهندي "إس.جايشانكار" والياباني يوكو كاميكاوا، والأسترالية بينى ونج، في اجتماع وزراء خارجية تحالف كواد بالعاصمة اليابانية طوكيو في 29 يوليو الماضي، حيث أكدوا التزامهم بالمبادئ والقدرات المشتركة للحفاظ على النظام الدولي من أجل الصالح العالمي.