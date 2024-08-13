دائرة الأوقاف الإسلامية: إجمالي المقتحمين للمسجد الأقصى اليوم وصلوا إلى 2958 مستوطن

(وكالات)

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إن 708 مستوطنين ومتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بعد الظهر.

وصرحت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن إجمالي المقتحمين اليوم وصل إلى ألفي و958 مستوطن إسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف، اقتحامًا كبيرًا لباحات المسجد الأقصى رفقة عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين في خطوة أثارت موجة من الانتقادات.