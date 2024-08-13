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بوتين لعباس: روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

03:09 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

بوتين وعباس

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(وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على دعم موسكو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارة الأخير إلى روسيا.

وبحث بوتين مع الرئيس الفلسطيني تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات الإقليمية.

وقال الرئيس الروسي، إن موسكو تتابع "بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تحدث في فلسطين"، مؤكدًا على بذل بلاده كل ما في وسعها من أجل دعم الشعب الفلسطيني في الكارثة الإنسانية التي حلت به.

وألقى فلاديمير بوتين، بأسباب الأزمة الحالية بشكل أساسي الأساس على تجاهل القرارات الدولية بخصوص فلسطين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقامة دولة فلسطينية محمود عباس
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