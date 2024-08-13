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الجهاد الإسلامي تدين اقتحام وزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى

02:35 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

حركة الجهاد الإسلامي

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(وكالات)

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء من الكنيست بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وحذرت حركة الجهاد الإسلامي، من التصعيد الأخير، قائلة إن "عدوان بن غفير والمستوطنين تسعير للحرب على غزة والضفة والقدس".

وقالت الجهاد الإسلامي، إن الاقتحام الذي يقوده بن غفير يكشف مدى "الحقد والإرهاب والتطرف الذي يعيشه الكيان الغاصب"، محذرة من مخططات إسرائيلية مستمرة تهدف إلى تهويد الأقصى.

وأضافت الجهاد الإسلامي، أن استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر بمثابة دعم كامل لتل أبيب لمواصلة ارتكاب جرائمها.

حركة الجهاد الإسلامي إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الاقصى الحرب على غزة
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