السوداني :العراق ملتزم بمنع أي عمل يعرض مستشاري التحالف الدولي للخطر

بغداد- (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بمنع أي عمل موجّه يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو تعريض مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش المتواجدين في العراق لأي خطر.

ودعا السوداني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى "استمرار التواصل بين الجانبين من أجل إنهاء مهامّ التحالف في العراق والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تصبّ في مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار".

وجدد "موقف العراق المبدئي من الأسباب الحقيقية وراء زعزعة الاستقرار، المتمثل باستمرار العدوان على غزّة وضرورة أن تضطلع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لوقف الجرائم التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني وأن تُطبق على المعتدين القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ووقف هذا التوحش الفظيع، فضلاً عن منع خرق سيادة دول المنطقة".

واستعرض وزير الخارجية الأمريكي الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد، والتزام الولايات المتحدة باستمرار التشاور مع الجانب العراقي بشأن قضايا المنطقة، ودعم مسار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث" تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود دعم الاستقرار الإقليمية والدولية".





