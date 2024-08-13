إعلان

BBC

ميقاتي: الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية

01:58 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

نجيب ميقاتي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية والعدوان المستمر منذ أشهر.

وأضاف ميقاتي أن العدوان والتهديدات الإسرائيلية يجب أن يشكلا حافزا للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.


نجيب ميقاتي التهديدات الإسرائيلية لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إحذر الرسائل الوهمية.. كيف تحمي حسابك على إنستاباي وفودافون كاش من الاختراق؟
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة
* أمطار رعدية على هذه المحافظة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس