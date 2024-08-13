ميقاتي: الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية

وكالات



قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية والعدوان المستمر منذ أشهر.

وأضاف ميقاتي أن العدوان والتهديدات الإسرائيلية يجب أن يشكلا حافزا للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.





