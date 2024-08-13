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عائلات الأسرى: بن غفير يُفشل مرة تلو الأخرى صفقة التبادل

01:54 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

اتهم بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالعمل مرة تلو الأخرى على إفشال صفقة تبادل أسرى تسمح بإعادة المحتجزين.

وقالت عائلات الأسرى إن "بن غفير بأفعاله وأقواله يعرض حياة الأسرى وإمكانية إعادتهم للخطر".

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في تغريدة على حسابه في تليجرام، إنه في "حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما".

وأضاف أن "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها".

ولفت الناطق باسم كتائب القسام، إلى أن هناك محاولات لإنقاذ حياة الأسيرتين اللتين أصيبتا في إطلاق النار من قبل المجندين الملكفين بحراسة الأسرى.


إيتمار بن غفير صفقة التبادل الأسرى الإسرائيليين
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