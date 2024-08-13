مكتب نتنياهو يصدر بيانًا بعد اقتحام بن غفير للأقصى

(وكالات)

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، قائلًا إن ما حدث صباح اليوم في جبل الهيكل يعد تجاوزا للوضع القانوني القائم.

وقال مكتب نتنياهو، إن وضع السياسات بشأن جبل الهيكل يخضع بشكل مباشر للحكومة ورئيس وزرائها.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لا توجد أي سياسة خاصة لأي وزير بشأن "جبل الهيكل" المزعوم، مشيرًا إلى أن وزير الأمن القومي من الوزراء الذين ليست لديهم سياسات خاصة بشأن جبل الهيكل.

واقتحم وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير، المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذين منعوا دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.