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فيديو| بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

11:31 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2024

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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وكالات

اقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف ايتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر محلية، أن بن جفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام بن جفير.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بـ"اقتحام نحو ألف مستعمر، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك".

وقالت دائرة الأوقاف في بيان، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن المستعمرين "قاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوسا تلمودية في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام، إذ من المتوقع أن يقتحم آلاف المستعمرين المسجد الأقصى خلال هذا اليوم في فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية".

وأضافت: "قوات الاحتلال عرقلت دخول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى ونشرت قوات كبيرة على أبوابه من أجل تسهيل عمليات اقتحام المستعمرين".

ووفق الوكالة "تأتي هذه الاقتحامات بعد دعوات من قبل مستعمرين متطرفين لاقتحام واسع للأقصى، في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل".

وطبقا للوكالة، "حوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين".

ايتمار بن غفير وزير الأمن القومى الإسرائيلى إسرائيل المسجد الأقصى
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