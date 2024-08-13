ترامب يحذر من انتشار التسلح النووي وسط تسارع تطور الصين



وكالات

أعرب دونالد ترامب،المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن ضرورة العمل على وقف أزمة أوكرانيا ومنع توسعها، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد في تصريحاته أنه لو كان رئيسًا، لما كان قد اندلعت الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وأضاف أنه كان سيتعامل مع أزمة كوريا الشمالية بسرعة، مشيرًا إلى أن كيم جونغ أون لا يستجيب إلا للضغوط القوية.

وأشار ترامب إلى أهمية وضع خطة لخفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، في ظل التطور السريع للصين في مجال الأسلحة النووية. وشدد على أنه لا يريد انتشار التسلح النووي.