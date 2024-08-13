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BBC

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في تدخل إيراني مزعوم بحملة ترامب

04:01 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2024

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

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وكالات


أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أنه يجري تحقيقات في مزاعم تتعلق باختراق إلكتروني لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب من قِبل جهات مرتبطة بإيران، وفق ما نقلته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد المكتب أنه يتعامل بجدية مع أي تهديدات تتعلق بالأمن السيبراني، خاصة تلك التي تستهدف العمليات السياسية في الولايات المتحدة.

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولى، ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مدى تأثير الاختراق المحتمل أو المعلومات التي قد تكون تعرضت للخطر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مستمرة لحماية الانتخابات الأمريكية من التدخلات الخارجية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حملة ترامب تدخل إيراني مزعوم
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