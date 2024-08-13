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BBC

وكالة الطاقة الذرية تعجز عن تحديد سبب حريق زابوريجيا النووية

02:29 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2024

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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وكالات

أعلنت وكالة الطاقة الذرية أنها غير قادرة حتى الآن على تحديد السبب وراء الحريق الذي اندلع قبل ساعات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفق ما نقلته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الحادث أثار قلقًا واسعًا نظرًا لحساسية الموقع وأهمية المحطة ضمن شبكة الطاقة في المنطقة.

وأفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن السلطات المحلية بالتعاون مع فرق الطوارئ تواصل التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتقييم مدى تأثيره على سلامة المنشأة النووية.

وكالة الطاقة الذرية تعجز تحديد سبب حريق زابوريجيا النووية
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