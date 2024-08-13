بيان رسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول زلزال داخل الأراضي السورية



كتب- محمد فتحي:

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا أعلن فيه تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر داخل الأراضي السورية، مساء يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024. ووقع الزلزال على بُعد ٥٣٣ كيلومتر شمال شرق رفح، وكان مركزه عند خط عرض 35.39 شمالًا وخط طول 37.27 شرقًا، وبعمق 29.54 كيلومتر.

وأكد المعهد أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن شعور المواطنين بالهزة داخل مصر أو حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات. يُذكر أن منطقة الحدود بين الأردن وسوريا ولبنان شهدت زلزالًا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حيث شعر به سكان لبنان وسوريا وتركيا، وفقًا لتقارير مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.