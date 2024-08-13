إعلان

BBC

بيان رسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول زلزال داخل الأراضي السورية

02:14 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2024

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد فتحي:

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا أعلن فيه تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر داخل الأراضي السورية، مساء يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024. ووقع الزلزال على بُعد ٥٣٣ كيلومتر شمال شرق رفح، وكان مركزه عند خط عرض 35.39 شمالًا وخط طول 37.27 شرقًا، وبعمق 29.54 كيلومتر.

وأكد المعهد أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن شعور المواطنين بالهزة داخل مصر أو حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات. يُذكر أن منطقة الحدود بين الأردن وسوريا ولبنان شهدت زلزالًا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حيث شعر به سكان لبنان وسوريا وتركيا، وفقًا لتقارير مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.

454899468_894132152746109_3271378557664177755_n

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيان رسمي زلزال الأراضي السورية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| زلزال بقوة نحو 5.5 درجة يضرب سوريا والأردن ولبنان