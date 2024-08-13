إيران تشن حربًا نفسية على إسرائيل وقد لا تهاجم أبدًا



وكالات



نقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات لمسؤول إيراني بارز يؤكد فيها أن إيران تشن حملة حرب نفسية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي يتم التلويح به قد لا يحدث على الإطلاق، وفق ما نقلته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتهدف هذه التصريحات إلى زعزعة الاستقرار النفسي والسياسي داخل إسرائيل دون اللجوء إلى التصعيد العسكري الفعلي.

وأضاف المسؤول أن إيران تستخدم هذا التكتيك كجزء من استراتيجيتها للضغط على إسرائيل، مؤكدًا أن التهديدات المتبادلة لا تعني بالضرورة نية فعلية للهجوم، بل تهدف إلى إبقاء الخصم في حالة توتر دائم.