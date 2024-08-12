"فصل رأسه عن جسده".. مشاهد من قنص المقاومة لجندي إسرائيلي في غزة

وكالات

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- مشاهد لقنص نفذه مقاتلوها بالاشتراك مع سرايا القدس واستهدف جنديا صهيونيا أردوه قتيلا في شرق خان يونس.

حرفياً فصل رأسه عن جسده..#شاهد| كتائب القسام: "بالاشتراك مع سرايا القدس.. لحظة تنفيذ عملية قنص وقتل أحد جنود الاحتلال بمنطقة الزنة شرق خانيونس". pic.twitter.com/qBaNCWTJuE — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) August 12, 2024

وفيما سبق قالت كتائب القسام تقول إنها قنصت "جنديا صهيونيا ببندقية الغول في القرية السويدية في حي تل السلطان غربي رفح".