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BBC

"فصل رأسه عن جسده".. مشاهد من قنص المقاومة لجندي إسرائيلي في غزة

11:50 م الإثنين 12 أغسطس 2024

قنص المقاومة لجندي إسرائيلي في غزة

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وكالات
بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- مشاهد لقنص نفذه مقاتلوها بالاشتراك مع سرايا القدس واستهدف جنديا صهيونيا أردوه قتيلا في شرق خان يونس.

وفيما سبق قالت كتائب القسام تقول إنها قنصت "جنديا صهيونيا ببندقية الغول في القرية السويدية في حي تل السلطان غربي رفح".

المقاومة القناصة قتل جندي إسرائيلي
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