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BBC

"لا يوجد مزيد من الوقت لنضيعه".. بيان مشترك من أمريكا والدول الأوروبية بشأن غزة

11:44 م الإثنين 12 أغسطس 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع زعماء دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف متحدث البيت الأبيض في بيان له اليوم الاثنين، أن زعماء الدول الخمس أعربوا عن دعمهم لإسرائيل ضد أي تهديد إيراني، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال الزعماء، إنهم يؤيدون دعوة من الولايات المتحدة ومصر وقطر لتجديد المحادثات لوقف إطلاق النار في غزة لإبرام اتفاق هدنة للأسرى في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أنهم "أكدوا أنه لا يوجد مزيد من الوقت لنضيعه".

جو بايدن البيت الأبيض غزة الاحتلال الإسرائيلي
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