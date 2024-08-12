واشنطن: نتوقع أن تحد إيران من نطاق ردها على إسرائيل

وكالات

نقلت قناة "إيه بي سي" عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية قولهم، إننا ما زلنا متفائلين بأن إيران ستحد من نطاق ردها على إسرائيل.

وأضافت القناة نقلا عن المسؤولين: "نتوقع بشكل متزايد أن تهاجم إيران إسرائيل قبل يوم الخميس".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن تل أبيب تراقب التطورات في الشرق الأوسط بالتركيز على حزب الله وإيران.

وأضاف متحدث الاحتلال: "نأخذ كل التهديدات بجدية ومستعدون بشكل كبير سواء من حيث الهجوم أو الدفاع"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتفهم الواقع الذي يعيشه سكان المناطق الشمالية وحزب الله يطلق النار من دون تمييز.

وأكمل المتحدث، أن تل أبيب في حالة تأهب قصوى لكن لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أننا لم ننس الأسرى لدى حماس وقلقون جدا بشأن وضعهم وظروف اعتقالهم.