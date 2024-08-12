هآرتس: جالانت يقدر أن نتنياهو لن يستطيع إقالته

وكالات

نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت يقدر أن نتنياهو لن يستطيع إقالته بعد الاحتجاجات التي أثارتها محاولة سابقة.

وأضافت الصحيفة، أن بعض المقربين من نتنياهو غير مقتنعين بأنه في النهاية لن يقيل جالانت، موضحة أن جالانت قال إنه طلب بداية الحرب الدعم لشن هجوم استباقي على حزب الله لكن تم رفضه.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الأيام المقبلة صعبة وسيكون مطلوبا منا تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية في آن واحد.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي قال، اليوم الاثنين، إنه لا ينصح بأن يشن الجيش الإسرائيلي حربًا على لبنان في الوقت الحالي.

وأضاف جالانت، أنه طلب من الكابينت الإسرائيلي، المصادقة على قرار إعلان الحرب على لبنان في الـ11 من أكتوبر الماضي لكن طلبه قوبل بالرفض، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها خوض حرب ضد لبنان في الفترة الحالية.

وأكد جالانت خطورة خوض إسرائيل حربًا على جبهة أخرى، واصفًا ذلك بـ "المغامرة" من قبل من "يقرعون طبول الحرب ويتحدثون عن الانتصار.

وصرح جالانت، أن إسرائيل قامت بتعزيز دفاعاتها في الأيام الأخيرة، بعد التهديدات من قبل طهران وحزب الله بشن هجوم على إسرائيل، مؤكدًا في الوقت ذاته على جاهزية تل أبيب للتصدي لأي هجوم والرد عليه في أي مكان لحماية إسرائيل.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، بالعمل من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، سواء من خلال الضغط العسكري أو صفقة على أكثر من مرحلة.