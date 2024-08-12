أوكرانيا: اندلاع قتال عنيف في منطقة دونباس

كييف- (د ب أ)

أعلن مسؤولون في كييف أن القوات الروسية واصلت اليوم الاثنين، هجماتها حول منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير الوضع المسائي اليوم الاثنين، إن القوات الروسية حاولت مجددا اختراق المواقع الأوكرانية حول توريتسك وبوكروفسك.

وتم تسجيل 12 غارة جوية روسية قرب توريتسك.

ووقعت معارك ضارية حول بوكروفيسك بين المهاجمين الروس والمدافعين الأوكرانيين .

وتم تسجيل نحو 25 محاولة زحف قامت بها الوحدات الروسية خلال اليوم ، بيد أن معظمها منيت بالهزيمة.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن خسائر العدو (روسيا) لا تزال قيد المراجعة.

ولم يتسن التحقق من صحة التقارير الواردة من الجبهة بشكل مستقل.