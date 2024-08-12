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BBC

أول تعليق من جيش الاحتلال على بيان أبو عبيدة بشأن مقتل أسرى إسرائيليين

10:39 م الإثنين 12 أغسطس 2024

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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وكالات
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا تتوفر لديهم أي معلومات استخباراتية تدعم ما جاء في البيان الأخير للمتحدث العسكري باسم حماس عن قتل أسير إسرائيلي وإصابة آخرين.
وأشار المتحدث إلى أنهم في الجيش يفحصون ما نشرته حماس.
وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، على حسابه في تليجرام، إنه في "حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما".

وأضاف أن "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها".

ولفت الناطق باسم كتائب القسام، إلى أن هناك محاولات لإنقاذ حياة الأسيرتين اللتين أصيبتا في إطلاق النار من قبل المجندين الملكفين بحراسة الأسرى.

أبو عبيدة الاحتلال الإسرائيلي
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