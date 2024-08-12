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BBC

جيش الاحتلال: نحن في حالة تأهب قصوى

09:55 م الإثنين 12 أغسطس 2024

دانيال هاجاري

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وكالات
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن تل أبيب تراقب التطورات في الشرق الأوسط بالتركيز على حزب الله وإيران.
وأضاف متحدث الاحتلال: "نأخذ كل التهديدات بجدية ومستعدون بشكل كبير سواء من حيث الهجوم أو الدفاع"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتفهم الواقع الذي يعيشه سكان المناطق الشمالية وحزب الله يطلق النار من دون تمييز.
وأكمل المتحدث، أن تل أبيب في حالة تأهب قصوى لكن لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أننا لم ننس الأسرى لدى حماس وقلقون جدا بشأن وضعهم وظروف اعتقالهم.

دانيال هاجاري الاحتلال الإسرائيلي
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