مبعوث بايدن يصل إسرائيل لاستئناف المفاوضات مع لبنان

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأميركي يصل إسرائيل لاستئناف جهوده لتسوية الأزمة بين لبنان وإسرائيل.

وفيما سبق قالت الخارجية الأمريكية، إنها تسعى من خلال الدبلوماسية لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.

وأضافت وزارة الخارجية، أن واشنطن ملتزمة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، موضحة أنه تم وضع قدرات عسكرية قوية بالمنطقة للقيام بذلك.

وتابعت الخارجية، "نعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن غزة ممكن وسنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك"، مشيرة إلى استمرار أمريكا في التأكيد على إسرائيل بضرورة تقليص عدد الضحايا المدنيين.

وأكملت الخارجية: "سنواصل العمل مع مصر وقطر للتأكيد لحماس أن المسؤولية عليها للموافقة على وقف إطلاق النار"، موضحة هناك شعور بالقلق إزاء الحادث المروع الذي وقع الأسبوع الماضي في غزة وأسفر عن استشهاد عدة أشخاص.

وزعمت، أنه لدى حماس سجل طويل باستخدام المنشآت المدنية والاختباء فيها لكن هذا لا ينفي مسؤولية إسرائيل، مشيرة إلى إدانتها أي محاولة من جانب عناصر حماس للاختباء بين المدنيين في غزة.