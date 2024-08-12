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BBC

فيدان يؤكد لبلينكن ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة

07:13 م الإثنين 12 أغسطس 2024

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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أنقرة- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، على منصة إكس بعد اتصال هاتفي بين فيدان وبلينكن بطلب من الجانب الأمريكي، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وبحث الجانبان، بحسب ما جاء في المنشور، عملية المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس والتوتر المتزايد في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي في الاتصال الهاتفي: "إن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس (إسماعيل) هنية والمذبحة المستمرة ضد الفلسطينيين تظهر مرة أخرى أن إسرائيل ليست مستعدة لإحلال السلام".

وأوضح فيدان لنظيره الأمريكي بحسب ما نقلته وزارة الخارجية، أن حماس اتخذت في السابق "موقفا بناءً" تجاه وقف إطلاق النار، قائلاً:"ينبغي ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

وأعرب وزير الخارجية التركي عن قلقه من التوتر المتزايد في المنطقة، وشدد لبلينكن على ضرورة أن تتجنب إسرائيل "الخطوات الاستفزازية التي من شأنها توسيع نطاق الصراع في المنطقة".

كان بيان ثلاثي للرئيسين الأمريكي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صدر يوم الخميس الماضي قد دعا إلى استئناف المناقشات العاجلة في 14 أو 15 أغسطس الجاري بالقاهرة أو الدوحة لسد كافة الثغرات المتبقية ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والرهائن وعائلاتهم.

وقال البيان "قد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735".

هاكان فيدان أنتوني بلينكن وقف إطلاق النار
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