الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو غدا الثلاثاء

موسكو- (د ب أ)

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، غدا الثلاثاء.

وجاء في بيان الكرملين: "سيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 أغسطس، مباحثات مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الذي سيتواجد في روسيا بزيارة رسمية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى بحث المسائل الملحة المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي، من المتوقع تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، على خلفية التفاقم الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وكان سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، قد صرح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه "من المقرر أن يجتمع الرئيس عباس (خلال زيارة لموسكو في 12-14 أغسطس الجاري)، مع نظيره بوتين، يوم غد الثلاثاء"، مشيرا إلى أن "الرئيس عباس سيبحث مع الرئيس بوتين سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع المنكوب".

وأضاف نوفل بأن "الاجتماع سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتاً إلى أن "الرئيس عباس سيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطيني على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة".

وفي وقت سابق، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بأن الزيارة ستتضمن محادثات مهمة للغاية حول تسوية الوضع في الشرق الأوسط.