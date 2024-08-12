شولتس يطالب في اتصال هاتفي مع بزشكيان بتجنب زيادة التصعيد في الشرق الأوسط

برلين- (د ب أ)

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران إلى العمل على تجنيب منطقة الشرق الأوسط المزيد من التصعيد العسكري.

ونقل متحدث حكومي ألماني عن شولتس قوله خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يجب كسر دوامة العنف في المنطقة الآن، لافتا إلى أن أي شيء آخر ينطوي على خطر لا يمكن التنبؤ به بالنسبة لدول المنطقة وشعوبها.

وأضاف المتحدث أن شولتس أعرب خلال الاتصال عن قلقه الكبير حيال إمكانية نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة، وأوضح أنه يجب الآن تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وقال:" هذا سيكون بمثابة إسهام مهم في خفض التصعيد الإقليمي".

تجدر الإشارة إلى أن القلق من نشوب صراع إقليمي واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط تنامى بعد اغتيال شخصيتين بارزتين في ما يعرف بـ "محور المقاومة"، وهما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية، إسماعيل هنية الذي استشهد في ساعة مبكرة من صباح الـ31 من الشهر الماضي جراء انفجار في غرفة بمنزل ضيافة تابع للحكومة الإيرانية في العاصمة طهران، والقائد البارز في حزب الله، فؤاد شكر، الذي استشهد قبل ساعات قليلة من اغتيال هنية، وذلك خلال غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

واعترفت إسرائيل بوقوفها وراء اغتيال القائد شكر لكنها لم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن بشأن اغتيال هنية، غير أن إيران وحركة حماس تحملان إسرائيل المسؤولية عن اغتياله.

وتهدد القيادة الإيرانية وحزب الله برد انتقامي واسع النطاق، وبدورها تهدد الحكومة الإسرائيلية بعواقب وخيمة.