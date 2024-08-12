الشرطة البريطانية: لا دلائل على أن حادث ليستر إرهابي



(وكالات)

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن حادث الطعن الذي وقع بساحة ليستر وسط لندن إرهابي.

وأضافت شرطة لندن، أن جروح الطفلة التي أصيب غير مهددة لحياتها.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على منفذ هجوم ليستر، والذي طعن خلالها امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا وطفلة تبلغ 11 عامًا.

وأفادت الشرطة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس": "الضباط في مكان حادث الطعن في ليستر سكوير. تم القبض على رجل وهو رهن الاحتجاز. لا نعتقد أن هناك أي مشتبه بهم بارزين. تم نقل الضحيتين، إلى المستشفى وننتظر تحديثا لحالتهما".

وتم نقل المصابين إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.