مكتب نتنياهو ينتقد جالانت ويرد على تصريحاته

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردًا على تصريحات وزير الدفاع يوآف جالانت: "النصر الكامل يتطلب شجاعة أيضًا"، عندما يتبنى جالانت الرواية المعادية لإسرائيل، فإنه يضر بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف مكتب نتنياهو، أنه كان ينبغي عليه أن يهاجم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار، الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي كان ولا يزال العقبة الوحيدة أمام صفقة التبادل.

ولفت إلى أنه أمام إسرائيل خيار واحد فقط تحقيق نصر كامل، وهو ما يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح أسرانا، وهذا النصر سيتحقق.

وأوضح أن هذا هو التوجيه الواضح لرئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الوزراء، وهو ملزم للجميع، بما في ذلك جالانت.

وفيما سبق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إنه لا ينصح بأن يشن الجيش الإسرائيلي حربًا على لبنان في الوقت الحالي.

وأضاف جالانت، أنه طلب من الكابينت الإسرائيلي، المصادقة على قرار إعلان الحرب على لبنان في الـ11 من أكتوبر الماضي لكن طلبه قوبل بالرفض، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها خوض حرب ضد لبنان في الفترة الحالية.

وأكد جالانت خطورة خوض إسرائيل حربًا على جبهة أخرى، واصفًا ذلك بـ "المغامرة" من قبل من "يقرعون طبول الحرب ويتحدثون عن الانتصار".

وصرح جالانت، أن إسرائيل قامت بتعزيز دفاعاتها في الأيام الأخيرة، بعد التهديدات من قبل طهران وحزب الله بشن هجوم على إسرائيل، مؤكدًا في الوقت ذاته على جاهزية تل أبيب للتصدي لأي هجوم والرد عليه في أي مكان لحماية إسرائيل.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، بالعمل من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، سواء من خلال الضغط العسكري أو صفقة على أكثر من مرحلة.