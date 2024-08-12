وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي لبحث التطورات الأخيرة

(وكالات)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، للتأكيد على التزام واشنطن باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل.

وصرح أوستن، أنه بحث مع جالانت العمليات الإسرائيلية بغزة ، مشيرًا إلى أنه شدد على أهمية التخفيف من الإضرار بالمدنيين والتقدم نحو وقف إطلاق النار داخل القطاع.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي، أنه بحث مع جالانت الجهود الأمريكية الإسرائيلية لردع عدوان إيران وحزب الله والجماعات الأخرى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وأضاف أوستن، أن هجوم الجماعات المتحالفة مع إيران على قاعدة أمريكية بسوريا يوضح استمرار إيران بزعزعة استقرار المنطقة، حسب تعبيره.