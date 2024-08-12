إعلان

BBC

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي لبحث التطورات الأخيرة

04:26 م الإثنين 12 أغسطس 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، للتأكيد على التزام واشنطن باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل.

وصرح أوستن، أنه بحث مع جالانت العمليات الإسرائيلية بغزة ، مشيرًا إلى أنه شدد على أهمية التخفيف من الإضرار بالمدنيين والتقدم نحو وقف إطلاق النار داخل القطاع.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي، أنه بحث مع جالانت الجهود الأمريكية الإسرائيلية لردع عدوان إيران وحزب الله والجماعات الأخرى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وأضاف أوستن، أن هجوم الجماعات المتحالفة مع إيران على قاعدة أمريكية بسوريا يوضح استمرار إيران بزعزعة استقرار المنطقة، حسب تعبيره.

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت العمليات الإسرائيلية بغزة وقف إطلاق النار ردع عدوان إيران حزب الله اللبناني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"فيتش سوليوشنز" تخفض توقعاتها للجنيه : بين 47.9 و49.5 للدولار بنهاية 2024 بفعل التوترات بالمنطقة
رقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد تعديلها وإضافة درجات الفيزياء
أمطار تصل لسيول وشديد الحرارة .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة