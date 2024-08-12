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قوات أوكرانية تتوغل في روسيا وتسيطر على 28 قرية.. وموسكو تتحرك للرد وتجلي مواطنيها

04:23 م الإثنين 12 أغسطس 2024

الجيش الاوكراني

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(وكالات)

قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية باتت تسيطر على 28 قرية في منطقة كورسك القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأضاف حاكم مقاطعة كورسك، أن القوات الأوكرانية توغلت 12 كيلومترًا داخل الأراضي الروسية.

وتوغلت قوات الجيش الأوكراني في عدد من القرى داخل الحدود الروسية، في تغير تكتيكي لاستراتيجية الحرب الدائرة منذ فبراير عام 2022.

وأجلت روسيا، 11 ألف مواطن روسي من عدد من القرى داخل الحدود الروسية، خوفًا من توغل القوات الأوكرانية بشكل أكبر.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم الأوكراني قائلًا، إن موسكو سترد على الهجوم الذي تعرضت له أراضيها، وذلك خلال اجتماع أمني عقده عقب الهجوم.

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