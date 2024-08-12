إعلان

BBC

التحرير الفلسطينية: زيارة عباس لروسيا تأتي في إطار تأييد موسكو للموقف الفلسطيني

04:21 م الإثنين 12 أغسطس 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا تأتي في إطار الموقف الروسي المناصر للقضية الفلسطينية، والذي يتضمن وقف حرب الإبادة ورفض الخطط الهادفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض استراتيجيات الاحتلال الهادفة لتهجير الفلسطينيين.

وأكد أبو يوسف ـ في مداخلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية ـ أن المباحثات ستتناول سبل وقف حرب الإبادة بشكل فوري وإنقاذ الشعب المحاصر في قطاع غزة والتوسع في إدخال المواد الإنسانية، والرفض الكلي للتهجير، وتنظيم عملية سياسية لإنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأوضح أن الخطة الفلسطينية تستند إلى مسئولية منظمة التحرير وأداتها السلطة الوطنية كمسئولة عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وهو ما يتطلب مسئولية للمرجعية الفلسطينية الشاملة المسئولة عن ذلك، والعملية السياسية تكون من خلال حكومة توافق وطني فلسطيني مسئولة عن كل الأراضي الفلسطينية.

محمود عباس الرئيس الفلسطيني زيارة محمود عباس لروسيا تأييد موسكو للموقف الفلسطيني وقف حرب الإبادة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حاكم مقاطعة كورسك الروسية: أوكرانيا تسيطر على 28 قرية داخل الحدود الروسية

إعلان

إعلان

"فيتش سوليوشنز" تخفض توقعاتها للجنيه : بين 47.9 و49.5 للدولار بنهاية 2024 بفعل التوترات بالمنطقة
رقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد تعديلها وإضافة درجات الفيزياء
أمطار تصل لسيول وشديد الحرارة .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة