التحرير الفلسطينية: زيارة عباس لروسيا تأتي في إطار تأييد موسكو للموقف الفلسطيني

(وكالات)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا تأتي في إطار الموقف الروسي المناصر للقضية الفلسطينية، والذي يتضمن وقف حرب الإبادة ورفض الخطط الهادفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض استراتيجيات الاحتلال الهادفة لتهجير الفلسطينيين.

وأكد أبو يوسف ـ في مداخلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية ـ أن المباحثات ستتناول سبل وقف حرب الإبادة بشكل فوري وإنقاذ الشعب المحاصر في قطاع غزة والتوسع في إدخال المواد الإنسانية، والرفض الكلي للتهجير، وتنظيم عملية سياسية لإنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأوضح أن الخطة الفلسطينية تستند إلى مسئولية منظمة التحرير وأداتها السلطة الوطنية كمسئولة عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وهو ما يتطلب مسئولية للمرجعية الفلسطينية الشاملة المسئولة عن ذلك، والعملية السياسية تكون من خلال حكومة توافق وطني فلسطيني مسئولة عن كل الأراضي الفلسطينية.