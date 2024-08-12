رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يستقبل وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

(وكالات)

استقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية موسى المعايطة، اليوم الاثنين، وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة.

واستعرض المعايطة - خلال اللقاء - نشأة الهيئة المستقلة للانتخاب كمؤسسة دستورية نتيجة للتعديلات الدستورية عام 2011، والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، والمقرر إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل، والتي ستجرى في ظل قانون انتخاب جديد.

وبين المعايطة، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية الأخيرة عملت على تنفيذ رؤية الملك ورؤية الدولة الأردنية في تطوير الحياة السياسية ودفع مسيرة الإصلاح، كما أنها فتحت المجال لحضور الحالة الحزبية داخل مجلس النواب القادم، وصولا إلى حكومات برلمانية بأغلبية.

كما أشار إلى أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها (15)، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين.

ولفت المعايطة إلى أن التعديلات الدستورية منحت الهيئة صلاحيات إدارة شئون الأحزاب السياسية وآلية تمويلها.

ونوه إلى أنه نتيجة إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، انعكس إيجابا على مشاركة الشباب في العمل الحزبي والعملية الانتخابية، كما أنه أتاح للأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.

وشدد المعايطة على ضرورة السعي إلى نشر الثقافة المدنية والممارسات الاجتماعية الايجابية بين المواطنين، وتعزيز بعض المفاهيم التي تعزز من القناعات في الانخراط بالعمل الحزبي وبالتالي زيادة نسبة المشاركة السياسية بشكل عام.

كما بين أن الهيئة المستقلة للانتخاب وانسجاما مع الرؤى الملكية بتطوير مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة فقد عملت الهيئة على إنشاء وحدة خاصة تعنى بتمكين المرأة بهدف إدماجها في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخاب والأحزاب.

وتابع المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل على نشر التوعية والتثقيف الانتخابي من خلال وسائل متعددة وبرامج وفيديوهات توعوية ولقاءات مباشرة مع كافة فئات المجتمع، لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية، كما أنها تعمل مع بالشراكة مع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة من خلال برنامج أنا أشارك الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز مشاركة الطلبة في الحياة السياسية والحزبية ودمجهم في الحوار والعمل العام، وتحقيق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، وأهمها الديمقراطية، والعمل الحزبي، وسيادة القانون والمشاركة السياسية، والهوية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر.

وفيما يخص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، بين المعايطة أن الهيئة تعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم، إضافة لتهيئة (95) مركزا نموذجيا للاقتراع لاستقبال الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من ممارسة حقهم في الانتخابات بسهولة ويسر.

وخلال اللقاء، دار نقاش مفتوح مع الوفد الأمريكي ،طبقا لبيان الهيئة، أجاب فيه المعايطة على أسئلة واستفسارات الوفد.