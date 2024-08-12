رئيس الوزراء الأردني: لن نسمح باستخدام أو اختراق أجواء بلادنا

عمان - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أن الأردن لن يسمح لأي جهة كانت باستخدام أو اختراق أجوائه وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر، قائلًا إن الأردن سيتصدى لأي محاولات تأتي في هذا السياق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الخصاونة قوله، خلال استقباله اليوم وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، إن "الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة يقود جهدا مكثفا وموصولا للتوصل إلى وقف فوري ودائم للعدوان الإسرائيلي، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام للأشقاء في غزة"، مؤكدًا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.

وأعرب عن الشكر والتقدير للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، مثمنا مواقف الإدارة الأمريكية والكونجرس الداعمة والمساندة لجهود وخطط وبرامج الأردن التنموية والاقتصادية .

وعرض رئيس الوزراء لمشروع التحديث الشامل الذي يقوده الملك عبد الله بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل تشكل أولى استحقاقات التحديث السياسي .

وأكد الخصاونة أن الأردن ماض بثقة وثبات لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن مستهدفات طموحه في تحقيق نسب جيدة للنمو الاقتصادي وفرص العمل وفق مواقيت وجداول زمنية واضحة ومحددة.

وأكد أعضاء الوفد تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك الأردني في المنطقة وفي تعزيز فرص السلام والاستقرار فيها.