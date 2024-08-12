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BBC

بولندا توقع اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة "باتريوت"

02:36 م الإثنين 12 أغسطس 2024

منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوى

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وارسو- (د ب أ)

وقعت بولندا، اليوم الاثنين، اتفاقا بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "رايثيون تكنولوجيز" لإنتاج مكونات بطاريات الدفاع الجوي باتريوت في وقت تسعى فيه وارسو إلى تعزيز دفاعاتها.

ومن شأن الصفقة، الخاصة بإنتاج 48 بطارية إطلاق صواريخ "باتريوت إم 903"، أن تعزز التعاون بين صناعة الدفاع في كل من بولندا والولايات المتحدة وتفسح المجال أمام مزيد من العقود لتوريد مكونات بطاريات حتى نهاية هذا العقد، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال السفير الأمريكي في بولندا مارك بريجنسكي في مناسبة أقيمت في قاعدة جوية غرب وارسو، "عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، فإن بولندا لم تكن بمثل هذا التقدم كما هي عليه اليوم."

وأضاف أن العلاقات الأمريكية البولندية "لم تكن بمثل هذا القرب."

انظمة باتريوت بولندا الولايات المتحدة
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