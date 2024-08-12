لبنان يؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية لوقف التهديدات الاسرائيلية ضده

بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، "استمرار الوزارات والإدارات اللبنانية كافة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات المطلوبة في إطار خطة الطوارئ الحكومية، لمواجهة الظروف الصعبة التي نمر بها وكل الاحتمالات التي قد تحصل".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاثنين عن ميقاتي قوله إن "الاتصالات الدبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة".

كما شدد على"أن ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان والتي أعلنتها نهاية الأسبوع تحدد الأسس الواضحة للحل وأبرزها خفض التصعيد لتجنب دوامة العنف المدمرة وأن يقوم المجتمع الدولي بدور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".

وأشار إلى أن "الرسالة الأبلغ التي يشدد عليها في كل لقاءاته واتصالاته الدبلوماسية هي تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 هو حجر الزاوية لضمان الاستقرار والأمن في جنوب لبنان".

وأكد أن لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) من دون أي تغيير، لافتا إلى أن" التعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل أساسي في هذه المرحلة".

وأضاف ميقاتي أن "ما يتم ترويجه عن خلافات وتباينات ليس صحيحا، وأن كل ما يطرأ خلال تنفيذ المهمات المطلوبة يعالج فورا"، مشددا على أن لبنان متمسك بمهام اليونيفيل".