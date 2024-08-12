وفاة رئيس الحرس الوطني الكويتي عن عمر يناهز 98 عامًا

(وكالات)

أعلن الديوان الأميرى الكويتي، اليوم الاثنين، وفاة رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين بعد صلاة المغرب.

والشيخ سالم هو عميد أسرة آل صباح الحاكمة وهو أكبر أبناء الشيخ علي السالم الصباح، ويبلغ من العمر 98 عامًا.

وعُين سالم العلي عام 1959 نائباً لرئيس الأشغال العامة والبلدية، ثم ترأس المجلس البلدي من عام 1960 إلى عام 1963.

وفي عام 1994 أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمرًا أميريًا بمنحه لقب "سمو".