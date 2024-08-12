إسرائيل تلغي سفر الطيارين في سلاح الجو خارج البلاد استعدادًا للهجوم الإيراني

(وكالات)

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، اليوم الاثنين، إنه تقرر إلغاء سفر الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي خارج البلاد تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل.

وتوعدت إيران إسرائيل بهجوم غير مسبوق، في إطار الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أثناء إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.

وأكدت إيران، أن كافة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها عدد من الدول لن تجدي نفعًا في ردع إيران عن تنفيذ انتقامها من اغتيال هنية.