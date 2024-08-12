إعلان

BBC

إسرائيل تلغي سفر الطيارين في سلاح الجو خارج البلاد استعدادًا للهجوم الإيراني

01:00 م الإثنين 12 أغسطس 2024

إسرائيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، اليوم الاثنين، إنه تقرر إلغاء سفر الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي خارج البلاد تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل.

وتوعدت إيران إسرائيل بهجوم غير مسبوق، في إطار الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أثناء إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.

وأكدت إيران، أن كافة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها عدد من الدول لن تجدي نفعًا في ردع إيران عن تنفيذ انتقامها من اغتيال هنية.

إسرائيل الغاء سفر الطيارين سلاح الجو الاسرائيلي الهجوم الإيراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* 3 قرارات عاجلة.. وزارة التعليم: إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الشعبة العلمية
أمطار تصل لسيول وشديد الحرارة .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
* التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية لطلاب تنسيق المرحلة الأولى
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟