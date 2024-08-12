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شركة "لوفتهانزا" الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل

12:57 م الإثنين 12 أغسطس 2024

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

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(وكالات)

أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 أغسطس الجاري.

وقالت خطوط "لوفتهانزا" الألمانية، إنها لن تستخدم المجال الجوي الإيراني والعراقي حتى 21 أغسطس.

وتستمر الشركة الألمانية وعدد من خطوط الطيران الجوي العالمي في تمديد تعليق رحلاتها إلى المنطقة في إطار الاستعداد لضربة إيرانية محتملة تجاه إسرائيل، في إطار الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

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