نتنياهو لوزراء حكومته: الأيام المقبلة ستكون مصيرية

(وكالات)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر وزراء حكومته من أن الأيام المقبلة ستكون مصيرية.

وبحسب هيئة البث العبرية، فقد طلب نتنياهو من وزراء حكومته عدم الإدلاء بتصريحات للإعلام تتعلق بالشؤون الأمنية.

ويأتي ذلك في ظل استعداد إسرائيل لهجوم إيراني محتمل للرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.