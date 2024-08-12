المملكة المتحدة تنضم لفرنسا وألمانيا في الدعوة إلى "خفض التصعيد" بالشرق الأوسط

لندن - (د ب أ)

انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى زعماء فرنسا وألمانيا في الدعوة إلى "خفض التصعيد والاستقرار الإقليمي" بالشرق الأوسط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الاثنين.

وفي بيان مشترك مع إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس، صدر اليوم الاثنين، حث رئيس الوزراء البريطاني إيران وحلفاءها على عدم "تعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن" في غزة، للخطر.

وكان ستارمر قد تحدث الأسبوع الماضي مع زعماء في الشرق الأوسط، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي مكتبه بداونينج ستريت مع سلطان عمان هيثم بن طارق.

وجاء البيان الأوروبي في أعقاب رسالة مماثلة من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والمصري السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عندما أيدوا إطارا من ثلاث مراحل للمطالبة بسحب إسرائيل لقواتها من غزة، وإعادة حركة حماس الرهائن إلى عائلاتهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية.

وكتب ستارمر وماكرون وشولتس: "نحن زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نرحب بالعمل الدؤوب الذي يقوم به شركاؤنا في قطر ومصر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".