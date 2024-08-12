مقتل وإصابة 15 مدنيًا في اشتباكات كردية عربية شرقي سوريا

دمشق - (د ب أ)

قتلت سيدة وطفلة وأصيب 13 من المدنيين جراء اشتباكات وقصف متبادل بين مسلحين محليين موالين لإيران وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة في شرقي سوريا .

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، قتلت سيدة وطفلة في بلدة أبو الحمام في ريف دير الزور الشرقي جراء قصف بري مصدره المجموعات المحلية ، بينما أصيب نحو 10 مدنيين في قصف مماثل في بلدات وقرى الكشكية والصبحة وأبو الحمام وسويدان بعد منتصف ليل الأحد.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إن ثلاثة أطفال أصيبوا في قصف صاروخي تعرضت له بلدة بقرص شرق دير الزور مصدره نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

كما تسبب القصف والاشتباكات باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية في قرية الكشكية، ووقوع أضرار مادية في منازل المدنيين، وشهدت المنطقة حركة نزوح جماعية كبيرة للمدنيين من عدة مناطق في ريف دير الزور الشرقي.

وجاء التصعيد على خلفية عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية إلى نقاط متقدمة تابعة للمجموعات المحلية في البوليل والدوير والكشمة شرق دير الزور.