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إسرائيل تقتحم عدة بلدات شرق قلقيلية في الضفة الغربية

03:03 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

قوات الاحتلال

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كتب- محمد فتحي:

اقتحمت قبل قليل، قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأعلنت فصائل فلسطينية، استهداف حاجز الحمرا العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقُتل رجل إسرائيلي، الأحد، في هجوم بإطلاق نار في الضفة الغربية نفذه فلسطينيون أطلقوا النار على السيارات من مركبة مارة، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وأُصيب مدني إسرائيلي آخر ويتم علاجه من قبل الفرق الطبية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ولا تزال عمليات البحث عن منفذي الهجوم جارية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

قوات الاحتلال قر قيادة الفرقة 146 الإسرائيلية لضفة الغربية وات الاحتلال الإسرائيلي سرائيل لسطين
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