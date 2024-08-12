تصعيد جديد.. استهداف حاجز الحمرا الإسرائيلي في الضفة الغربية

كتب- محمد فتحي:

أعلنت فصائل فلسطينية، قبل قليل، استهداف حاجز الحمرا العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقُتل رجل إسرائيلي، الأحد، في هجوم بإطلاق نار في الضفة الغربية نفذه فلسطينيون أطلقوا النار على السيارات من مركبة مارة، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وأُصيب مدني إسرائيلي آخر ويتم علاجه من قبل الفرق الطبية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ولا تزال عمليات البحث عن منفذي الهجوم جارية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.