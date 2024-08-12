إعلان

BBC

البث العبرية: الجيش يمنع جنوده من البقاء في جورجيا وأذربيجان خوفاً من الانتقام الإيراني

12:10 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمراً جديداً يمنع جميع الجنود النظاميين من البقاء في جورجيا وأذربيجان القريبتين من إيران خوفاً من الانتقام الإيراني.

وقبل أيام، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي رفيع قوله، إن هناك مخاوف تعتري إسرائيل من احتمال استهداف إيران وحزب الله إسرائيليين بالخارج أو دبلوماسيين وسفارات.

وأوضحت الصحيفة العبرية "وضعنا خطير للغاية بشأن المبعوثين في الخارج والعديد منهم يشعرون بالتهديد".

جيش الاحتلال الإسرائيلي جورجيا أذربيجان إيران إسرائيل حزب الله إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - بعد حبسه 6 أشهر.. ترحيل عصام صاصا إلى سجن الكيلو 10.5 في الجيزة
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟
* قرار جديد ضد أحمد فتوح بعد اتهامه بدهس مواطن