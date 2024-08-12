البث العبرية: الجيش يمنع جنوده من البقاء في جورجيا وأذربيجان خوفاً من الانتقام الإيراني

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمراً جديداً يمنع جميع الجنود النظاميين من البقاء في جورجيا وأذربيجان القريبتين من إيران خوفاً من الانتقام الإيراني.

وقبل أيام، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي رفيع قوله، إن هناك مخاوف تعتري إسرائيل من احتمال استهداف إيران وحزب الله إسرائيليين بالخارج أو دبلوماسيين وسفارات.

وأوضحت الصحيفة العبرية "وضعنا خطير للغاية بشأن المبعوثين في الخارج والعديد منهم يشعرون بالتهديد".