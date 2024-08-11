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زيلينسكي يتهم روسيا بإشعال النيران في محطة زابوريجيا النووية

11:32 م الأحد 11 أغسطس 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

أعلن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، اليوم الأحد، اندلاع النيران في أنظمة التبريد بمحطة الطاقة النووية في المنطقة جراء قصف أوكراني.

وأكدت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا النووية، أن الحريق لم يؤثر على المحطة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المحتلين الروس أشعلوا حريقًا في أراضي محطة زابوريجيا و"نحن ننتظر رد فعل العالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

من جانبها، أشارت وكالة الطاقة الذرية، إلى انبعاث دخان أسود كثيف من الجهة الشمالية لمحطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا بعد وقوع سلسلة انفجارات.

وكشفت وكالة الطاقة الذرية، أنه لم يتم التبليغ عن أي خلل في مستوى الأمان النووي في موقع محطة زابوريجيا النووية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زابوريجيا الأوكرانية النيران
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