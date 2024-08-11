القوات المسلحة الليبية: ملتزمون بوقف إطلاق النار وتحركاتنا لا تهدف للانتقال لمناطق جديدة

وكالات

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن "نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار والعمليات على الحدود هدفها التدريب".

وأشار المسماري في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إرسال قوات إضافية لدعم وتعزيز قوات حرس الحدود وقوات المناطق العسكرية في الجنوب الغربي الليبي، موضحا أن الهدف من تحركات الجيش مواجهة الهجرة غير النظامية التي ازدادت في المناطق الحدودية.

وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن تحركات الجيش باتجاه الجنوب الغربي لا تهدف للانتقال لمناطق جديدة.